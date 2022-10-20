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16:20 (мск), источник: Ведомости

Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей

Средства населения снизились в банках по итогам сентября на 458 млрд руб. (-1,4%) до 33,14 трлн руб. (без учета эскроу), говорится в новом обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, говорится в обзоре ЦБ. Кроме того, поясняет регулятор, граждане склонны снимать наличные в ситуации стресса или неопределенности, как это было весной, но потом обычно возвращают деньги в банки.

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Источник: Reuters

В большей степени забирали деньги с валютных счетов ($7,1 млрд, или 427 млрд руб.) — средства на них сократились на 10,4%. Рублевые снизились незначительно (-31 млрд руб., или −0,1%). Прирост средств населения на счетах эскроу ускорился до 2,6% (+101 млрд руб.) после 1,7% в августе на фоне роста ипотечных выдач, отмечает Банк России.

В сентябре продолжилась тенденция перекладывания денег со срочных депозитов (-516 млрд руб.) на текущие счета (+485 млрд руб.). Это связано как с истечением срока действия краткосрочных вкладов (до 6 месяцев), которые заключались в апреле по высоким ставкам, так и со снижением доходностей, объясняет ЦБ. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,54% в последней декаде сентября с 6,84% в конце августа. Но уже в начале октября банки начали поднимать ставки, чтобы приостановить отток средств: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла за первую декаду октября на 0,13 п. п. до 6,67%.

После объявления о частичной мобилизации 21 сентября граждане начали забирать деньги из банков. За один день 22 сентября объем наличных в обращении вырос в 9,3 раза до 132 млрд руб. Это стало максимумом, близким к пиковым значениям марта (151,5 млрд руб.). На следующий день показатель незначительно снизился до 114 млрд руб. и с каждым днем начал постепенно снижаться.

Но 30 сентября был установлен новый рекорд — в этот день спрос на наличные достиг 144,8 млрд руб. и вырос в два раза с предыдущего дня. Новый виток спроса возник в день подписания договоров о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

По итогам сентября объем наличных средств в обращении превысил 15 трлн руб. — за месяц сумма выросла на 930 млрд руб. (14,2 трлн руб. на конец октября), следует из статистики ЦБ. В последний раз на таком уровне показатель находился в марте этого года (15,8 трлн руб.).

Первая волна оттока денег из банков в этом году была с 24 февраля до 5 марта, когда граждане суммарно изъяли из финорганизаций почти 2,9 трлн руб., но затем показатель начал снижаться.

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