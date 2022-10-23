Российская экономика стабилизировалась после санкционного удара

«Российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года, что позволило центральному банку вернуть ключевую ставку к довоенным уровням», — говорится в документе.
Эксперты фонда указывают, что незначительное снижение можно объяснить рядом факторов. Так, экспорт нефти был перенаправлен из стран, которые ввели санкции против России, в те страны, которые их не ввели. Кроме того, участие государства помогло сохранить занятость, которая осталась на довоенных уровнях.
Ранее журналист Дэниел Флэтли заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики. Флэтли добавил, что в дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа.