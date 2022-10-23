«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстраВозможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Спецоперация на Украине
22:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Товарооборот России и Узбекистана вырос почти на 40% в 2022 году

Торговый оборот между Россией и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года вырос на 37% по сравнению аналогичным периодом 2021 года и достиг $5,3 млрд. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Источник: Reuters

«С учетом того, что мы находимся в октябре, а по статистике результат январь-сентябрь — это $5,3 млрд торговый оборот между нашими странами. Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37%», — сказал господин Мантуров на пресс-конференции после заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Узбекистана. По словам министра, к концу года прогнозируется рост товарооборота до $8,5 млрд.

Объем российских инвестиций в экономику Узбекистана, по словам министра, вырос до $10 млрд. Вложения были сделаны в нефтегазовую отрасль и энергетику, а также в телекоммуникации и агросектор. В августе власти Узбекистана говорили, что в 2022 году по объемам внешней торговли Россия занимает второе место после Китая.

По словам господина Мантурова, Россия заинтересована в поставках узбкеских автозапчастей. В июле Денис Мантуров предложил разрешить юрлицам ввозить авто в Россию из Узбекистана по параллельному импорту.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мечтал быть офицером». Как бизнесмен распрощался с мечтой
Стало известно, что Шойгу обсуждал с министром обороны США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговля