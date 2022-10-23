Товарооборот России и Узбекистана вырос почти на 40% в 2022 году

«С учетом того, что мы находимся в октябре, а по статистике результат январь-сентябрь — это $5,3 млрд торговый оборот между нашими странами. Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37%», — сказал господин Мантуров на пресс-конференции после заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Узбекистана. По словам министра, к концу года прогнозируется рост товарооборота до $8,5 млрд.
Объем российских инвестиций в экономику Узбекистана, по словам министра, вырос до $10 млрд. Вложения были сделаны в нефтегазовую отрасль и энергетику, а также в телекоммуникации и агросектор. В августе власти Узбекистана говорили, что в 2022 году по объемам внешней торговли Россия занимает второе место после Китая.
По словам господина Мантурова, Россия заинтересована в поставках узбкеских автозапчастей. В июле Денис Мантуров предложил разрешить юрлицам ввозить авто в Россию из Узбекистана по параллельному импорту.