Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения разделяют многие страны. До этого вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. В августе также сообщалось, что Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, об этом заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«…Что касается того, как Турция осуществляет денежные переводы с Россией — я не пишу метод, используемый для денежных переводов, потому что там, где я это узнал, сказали “лучше не говори”…Обмен между Турцией и Россией осуществляется в “рублях”. Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты», — отметил политик.