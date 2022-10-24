Почему некоторые люди больше подвержены укусам комаров Все дело в карбоновых кислотах - органических соединениях
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
08:29 (мск), источник: © РИА Новости

Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, пишет глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу в своей колонке в газете Aydınlılk.

Источник: © РИА Новости

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения разделяют многие страны. До этого вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. В августе также сообщалось, что Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, об этом заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«…Что касается того, как Турция осуществляет денежные переводы с Россией — я не пишу метод, используемый для денежных переводов, потому что там, где я это узнал, сказали “лучше не говори”…Обмен между Турцией и Россией осуществляется в “рублях”. Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты», — отметил политик.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Херсонской области уверены в освобождении еще трех регионов Украины
Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговля