Ученые раскрыли диету неандертальцев благодаря древнему зубу Антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
Главное
Спецоперация на Украине
05:52 (мск), источник: Ведомости

Производителя Gallina Blanca купил корейский владелец «Доширака»

Российскую компанию ЗАО «Юроп фудс ГБ», которая производит в России продукцию под брендом Gallina Blanca, приобрел холдинг HYSG Group. По данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 25 октября. Новым генеральным директором «Юроп фудс ГБ» назначен Рю Тэджун. Получить оперативных комментариев у сторон сделки не удалось.

Источник: РИА "Новости"

HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group (бывшая Korea Yakult), который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, ей принадлежат права на бренд «Доширак». В 2020 г. выручка HY Group составила $1,8 млрд (более поздних данных найти не удалось).

«Юроп фудс ГБ» принадлежала структуре GBFoods, которой владеет семья Карулья из Испании. Компания работает в России с 1998 г., выпуская на фабрике в Нижегородской области бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2021 г. ее выручка составила 1,6 млрд руб. (в 2020 г. — 1,54 млрд руб.), а чистая прибыль — 109,5 млн руб. (против 133 млн руб. в 2020 г.).

Изначально производителя Gallina Blanca собиралась купить другая компания. В декабре 2021 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Юроп фудс ГБ» перейдет непальской CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai. Сумма сделки оценивалась в 1−1,5 млрд руб. Но в июне 2022 г. стало известно, что сделка сорвалась из-за сложностей с проведением платежа, обусловленных западными санкциями.

Gallina Blanca — это низкомаржинальный бизнес, и акционер давно желал его продать, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, для корейских владельцев «Доширака» это комплиментарный бизнес, который может быть консолидирован в портфель. Стоимость российской компании по оценке эксперта могла составить порядка $10 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Александр Моор: «Деньги с неба не валятся ни до, ни после специальной военной операции»
Турчак предложил Минстрою пересчитать плату за ЖКУ для мобилизованных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговляэкономика