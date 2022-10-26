Производителя Gallina Blanca купил корейский владелец «Доширака»

HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group (бывшая Korea Yakult), который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, ей принадлежат права на бренд «Доширак». В 2020 г. выручка HY Group составила $1,8 млрд (более поздних данных найти не удалось).
«Юроп фудс ГБ» принадлежала структуре GBFoods, которой владеет семья Карулья из Испании. Компания работает в России с 1998 г., выпуская на фабрике в Нижегородской области бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2021 г. ее выручка составила 1,6 млрд руб. (в 2020 г. — 1,54 млрд руб.), а чистая прибыль — 109,5 млн руб. (против 133 млн руб. в 2020 г.).
Изначально производителя Gallina Blanca собиралась купить другая компания. В декабре 2021 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Юроп фудс ГБ» перейдет непальской CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai. Сумма сделки оценивалась в 1−1,5 млрд руб. Но в июне 2022 г. стало известно, что сделка сорвалась из-за сложностей с проведением платежа, обусловленных западными санкциями.
Gallina Blanca — это низкомаржинальный бизнес, и акционер давно желал его продать, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, для корейских владельцев «Доширака» это комплиментарный бизнес, который может быть консолидирован в портфель. Стоимость российской компании по оценке эксперта могла составить порядка $10 млн.