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11:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство Германии признало «Северный поток-2» непригодным для поставок

Лидер фракции «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм направил запрос в правительство о возможности запуска «Северного потока-2» после повреждений. В правительстве ответили, что такой возможности нет.

Источник: РИА "Новости"

«Очень вероятно, что акт диверсии с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, поэтому в настоящее время отсутствует техническая доступность», — говорится в ответе правительства (цитата по Der Spiegel).

Партия «Альтернатива для Германии» считает неверным курс правительства на энергетическую независимость от России в ущерб интересам страны. Партия Хольма выступает за перезапуск «Северного потока-2». По словам политика, в правительстве якобы надеются, что ситуация с газопроводом «разрешится сама собой».

26 сентября на нитках «Северных потоков» упало давление, произошли утечки газа. Россия и Запад причиной ЧП называли диверсию. По данным службы госбезопасности Швеции и полиции Дании, инцидент произошел из-за взрывов.

Полина Собакина

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