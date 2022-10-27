Правительство Германии признало «Северный поток-2» непригодным для поставок

«Очень вероятно, что акт диверсии с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, поэтому в настоящее время отсутствует техническая доступность», — говорится в ответе правительства (цитата по Der Spiegel).
Партия «Альтернатива для Германии» считает неверным курс правительства на энергетическую независимость от России в ущерб интересам страны. Партия Хольма выступает за перезапуск «Северного потока-2». По словам политика, в правительстве якобы надеются, что ситуация с газопроводом «разрешится сама собой».
26 сентября на нитках «Северных потоков» упало давление, произошли утечки газа. Россия и Запад причиной ЧП называли диверсию. По данным службы госбезопасности Швеции и полиции Дании, инцидент произошел из-за взрывов.