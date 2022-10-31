Решетников допустил инфляцию по итогам года ниже прогноза Минэкономики

Решетников сообщил «Ведомостям» в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку, что сезонная дефляция в России закончилась. По его словам, в первую очередь, это произошло из-за исчерпания сезонных факторов.
Минэкономики 26 октября сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции на 2022 год на уровне 12,4%. Ведомство отмечало, что он сохраняет актуальность «с учетом складывающихся тенденций».
Центробанк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12−13%. Регулятор считает, что частичная мобилизация в ближайшие месяцы будет сдерживать потребительский спрос и инфляцию, но затем ее эффекты «будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения».