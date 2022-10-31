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04:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Решетников допустил инфляцию по итогам года ниже прогноза Минэкономики

Темпы инфляции в России сейчас «даже ниже целевых», заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его мнению, по итогам года рост цен может оказаться ниже, чем предусмотрено в официальном прогнозе его министерства (12,4%).

Источник: РИА "Новости"

Решетников сообщил «Ведомостям» в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку, что сезонная дефляция в России закончилась. По его словам, в первую очередь, это произошло из-за исчерпания сезонных факторов.

Минэкономики 26 октября сообщало, что сохраняет прогноз по инфляции на 2022 год на уровне 12,4%. Ведомство отмечало, что он сохраняет актуальность «с учетом складывающихся тенденций».

Центробанк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12−13%. Регулятор считает, что частичная мобилизация в ближайшие месяцы будет сдерживать потребительский спрос и инфляцию, но затем ее эффекты «будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения».

Леонид Уварчев.

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