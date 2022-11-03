10:03 (мск), источник: ТАСС
Число пользователей образовательной платформы «Сферум» выросло до 4 млн
С конца прошлого года оно увеличилось на 500 тыс., уточнили в пресс-службе компании.
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МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», входящей в холдинг VK, в начале нового учебного выросло на 500 тыс. с конца прошлого учебного года и составило более 4 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Сферума».
«Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы “Сферум” превысило 4 млн. Число зарегистрированных школьников составило более 3,5 млн, учителей — порядка 0,5 млн», — сообщили в пресс-службе.
К площадке на сегодняшний день подключено 33 тыс. образовательных организаций. Больше всего на платформе представлено школ из республик Дагестан и Татарстан, а также Московской области, отметили в компании.
В «Сферуме» напомнили, что за 2021−2022 учебный год общее число пользователей платформы выросло в 5,5 раз и достигло 3,5 млн из более 30 тыс. школ.
В новом учебном году компания ведет активную работу по интеграции с электронными журналами и дневниками в регионах РФ, чтобы оперативно переключаться между ключевыми образовательными сервисами, находясь в едином закрытом контуре, пояснили в пресс-службе. Интеграция обеспечена для образовательных учреждений Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
Ранее VK подписала соглашение с Минцифры и Минпросвещения РФ, в рамках которого пообещала внедрить свои сервисы в школы и колледжи России, сообщали в пресс-службе компании. В рамках сотрудничества VK уже запустила учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» с беззвучным режимом в нерабочее время и фильтром ненормативной лексики для общения школьников, родителей и учителей в российских школах.