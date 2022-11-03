Финансовое обеспечение новых территорий оценили в 900 млрд рублей

Он пояснил, что в начале 2022 года в РФ проживало 145,5 млн человек. Тогда сумма наличных денег в обращении составляла порядка 14 трлн рублей — в это число входят банкноты на руках у населения, деньги в кассах финансовых организаций, у предприятий и магазинов. Таким образом, в среднем — прямо или косвенно — на одного человека приходится порядка 100 тыс. наличных рублей.
«Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около 6 млн человек, то спрос на наличные составит примерно 500−600 млрд рублей. Однако пока в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура, мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты. Поэтому наличных там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 трлн рублей», — разъяснил вице-президент АБР.
По его словам, эти деньги нужно направить на новые территории для организации там расчетов. Средства могут доставить в течение нескольких месяцев, предположил Войлуков.
По данным Банка России на 1 октября 2022 года, с которыми ознакомились «Известия», общая сумма наличных денег в обращении составляла 15,2 трлн рублей. Этот показатель постепенно растет из года в год. В 2022-м всплески спроса на «живые» деньги наблюдались дважды: в феврале (до 15,8 трлн) и сентябре (до 15,2 трлн), писали ранее «Известия». Как сообщали тогда в ЦБ, россияне склонны увеличивать спрос на наличные в период экономической неопределенности.