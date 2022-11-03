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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Немецкая Uniper сообщила о полном прекращении закупок газа в России

Германская компания Uniper получила чистый убыток за 9 месяцев в €40,374 млрд по МСФО. Это произошло из-за высоких затрат на замену поставок газа из России закупками на спотовом рынке. Получать российский газ компания полностью перестала. Сокращение поставок началось 14 июня. Германская компания трактует это как нарушение контрактных обязательств «Газпрома».

Источник: Reuters

Как следует из сообщения компании, около €10 млрд из прогнозируемого убытка в €40 млрд уже реализовано, еще около €31 млрд убытков ожидается в будущем. В компании добавили, что надеются к 2024 году полностью заместить российский газ поставками СПГ. «Uniper будет играть ключевую роль в обеспечении Германии электроэнергией и газом на зиму 2022/2023 и последующие годы. Поэтому мы сосредоточены на предоставлении Германии дополнительных объемов газа и СПГ», — цитирует пресс-служба слова финансового директора Тиины Туомелы.

Скорректированный чистый убыток Uniper составил €3,2 млрд за девять месяцев 2022 года, скорректированный операционный за этот же период составил €4,76 млрд. В компании ожидают значительного сокращения значений операционных показателей по итогам 2022 года. В Uniper добавили, что не могут составить прогноза доходов по итогам 2022 года из-за неопределенности в поставках газа в будущем.

В сентябре власти Германии сообщили о планах национализировать Uniper для поддержки энергосектора страны в условиях кризиса, который вызван сокращением поставок газа из России. Сумма вложений немецких властей составит в общей сложности €8 млрд (по €1,70 за акцию). В России Uniper также владеет 83,73% компании «Юнипро», которая управляет пятью ГРЭС на 11 ГВт. В компании сообщали о планах продать эти активы, однако пока точной информации об их судьбе нет.

Олеся Павленко

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