Немецкая Uniper сообщила о полном прекращении закупок газа в России

Как следует из сообщения компании, около €10 млрд из прогнозируемого убытка в €40 млрд уже реализовано, еще около €31 млрд убытков ожидается в будущем. В компании добавили, что надеются к 2024 году полностью заместить российский газ поставками СПГ. «Uniper будет играть ключевую роль в обеспечении Германии электроэнергией и газом на зиму 2022/2023 и последующие годы. Поэтому мы сосредоточены на предоставлении Германии дополнительных объемов газа и СПГ», — цитирует пресс-служба слова финансового директора Тиины Туомелы.
Скорректированный чистый убыток Uniper составил €3,2 млрд за девять месяцев 2022 года, скорректированный операционный за этот же период составил €4,76 млрд. В компании ожидают значительного сокращения значений операционных показателей по итогам 2022 года. В Uniper добавили, что не могут составить прогноза доходов по итогам 2022 года из-за неопределенности в поставках газа в будущем.
В сентябре власти Германии сообщили о планах национализировать Uniper для поддержки энергосектора страны в условиях кризиса, который вызван сокращением поставок газа из России. Сумма вложений немецких властей составит в общей сложности €8 млрд (по €1,70 за акцию). В России Uniper также владеет 83,73% компании «Юнипро», которая управляет пятью ГРЭС на 11 ГВт. В компании сообщали о планах продать эти активы, однако пока точной информации об их судьбе нет.