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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Узбекистане не планируют возобновлять обслуживание карт «Мир»

Коммерческие банки Узбекистана не готовы возобновить прием российских карт «Мир». Об этом заявил председатель правления центробанка страны Мамаризо Нурмуратов в кулуарах экономического форума в Самарканде.

По словам Нурмуратова, на данный момент для обслуживание карт в системе коммерческих банков «существуют большие риски». При этом он рассказал, что Россия и Узбекистан работают над облегчением проведения безналичных платежей для россиян. В частности, возможно создание механизма, благодаря которому россияне смогут покупать сумы еще до приезда в Узбекистан.

23 сентября единый банковский процессинговый центр страны Uzcard сообщил о приостановке обслуживания карт «Мир» «по техническим причинам».

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями иностранным банкам, которые обслуживают карты «Мир». После этого российскую платежную систему отказались обслуживать не только в банках Узбекистана, но и Шри-Ланки, Турции, а также Киргизии.

Число россиян, приехавших в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года, выросло в 2,1 раза по сравнению с 2021 годом, до 395 тыс. человек.

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Милена Костерева

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