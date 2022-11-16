В Ижевске выпустили первый образец подвесного газового обогревателя Kalashnikov

«Ижевский завод тепловой техники изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора — подвесного газового обогревателя, который будет выпускаться под брендом Kalashnikov. Подвесной газовый обогреватель является импортозамещающей продукцией, которая позволит исключить потребность в аналогичном оборудовании иностранного производства (Голландия, Бельгия, Италия)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что доля отечественных комплектующих при производстве обогревателей составит более 45%. Так, при изготовлении планируется использовать нержавеющую и оцинкованную сталь, кабельно-проводниковую продукцию и поликарбонатный корпус от российских поставщиков.
Встроенная автоматическая горелка обеспечивает минимальный выброс углерода и этилена. В качестве топлива может выступать как природный, так и сжиженный газ, что делает обогреватель более экономичным.
Серийное производство теплогенераторов планируют начать в мае 2023 года, к концу года производители обещают выпустить целую серию приборов различной мощности.