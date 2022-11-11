19:12 (мск), источник: Ведомости
Набиуллина назвала будущее как никогда туманным
В настоящее время будущее выглядит как никогда туманно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях форума Finopolis.
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В ходе мероприятия глава Центробанка представляла спикеров, одним из которых был председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. В марте 2022 г. он покинул пост первого заместителя председателя ЦБ.
«Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — заявила Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).
Накануне, 10 ноября, глава Банка России, отвечая на вопрос журналистов о том, прошла ли российская экономика дно или ее ожидает дальнейший спад, сообщила, что «не любит искать дно». Она отметила, что регулятор сейчас наблюдает обострение экономической и геополитической ситуаций, поэтому даже в консервативном и оптимистическом сценариях нужно рассматривать сценарии худшего развития.
В кулуарах Finopolis она также сообщила, что решение по ключевой ставке ЦБ будет принимать относительно того, как сложится ситуация.
Наш прогноз по траектории ключевой ставки — 6,5−8,5%, сейчас мы в середине этого коридора. Ставка может повыситься, понизиться и остаться на таком же уровне.
8 ноября глава ЦБ заявила, что России нужно всеми способами создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется и в следующем году, и в последующие годы. По ее словам, ЦБ не отказывается от базового сценария прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее. В то же время Набиуллина указала на смещение ситуации в мировой экономике в худшую сторону.