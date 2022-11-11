Сколько весит миллион долларов США Неизвестные отобрали в аэропорту у прилетевших в Москву двух граждан Киргизии сумки с 4 млн долларов
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
19:12 (мск), источник: Ведомости

Набиуллина назвала будущее как никогда туманным

В настоящее время будущее выглядит как никогда туманно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях форума Finopolis.

Источник: РИА "Новости"

В ходе мероприятия глава Центробанка представляла спикеров, одним из которых был председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. В марте 2022 г. он покинул пост первого заместителя председателя ЦБ.

«Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — заявила Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 10 ноября, глава Банка России, отвечая на вопрос журналистов о том, прошла ли российская экономика дно или ее ожидает дальнейший спад, сообщила, что «не любит искать дно». Она отметила, что регулятор сейчас наблюдает обострение экономической и геополитической ситуаций, поэтому даже в консервативном и оптимистическом сценариях нужно рассматривать сценарии худшего развития.

В кулуарах Finopolis она также сообщила, что решение по ключевой ставке ЦБ будет принимать относительно того, как сложится ситуация.

Наш прогноз по траектории ключевой ставки — 6,5−8,5%, сейчас мы в середине этого коридора. Ставка может повыситься, понизиться и остаться на таком же уровне.

Эльвира Набиуллина
председатель Банка России

8 ноября глава ЦБ заявила, что России нужно всеми способами создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется и в следующем году, и в последующие годы. По ее словам, ЦБ не отказывается от базового сценария прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее. В то же время Набиуллина указала на смещение ситуации в мировой экономике в худшую сторону.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минэке назвали политическим решение США о нерыночном характере экономики России
Почему McDonald's в Белоруссии будет работать под брендом «Вкусно – и точка»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБэкономика