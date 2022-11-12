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08:02 (мск), источник: © РИА Новости

Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году, в первую очередь из-за проблем с урожаем в республике, заявил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых “кофейных” регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50−57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России», — сказал он.

По словам дипломата, «ожидается, что цена вырастет», однако пока сложно сказать, на сколько именно.

Аренас также подтвердил, что повышения цен стоит ждать в следующем году, отметив, что «это процесс, который находится в развитии».

Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.

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