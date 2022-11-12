Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России

«Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых “кофейных” регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. Ожидается, что урожай снизится на 50−57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России», — сказал он.
По словам дипломата, «ожидается, что цена вырастет», однако пока сложно сказать, на сколько именно.
Аренас также подтвердил, что повышения цен стоит ждать в следующем году, отметив, что «это процесс, который находится в развитии».
Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.