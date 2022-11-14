10:27 (мск), источник: РБК Life
Аналитики назвали подорожавшие сильнее всего за год продукты
Кофе, лапша и гречка. Что сейчас стало покупать выгоднее, а что нет.
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За год средние цены на продукты в розничной продаже выросли почти на четверть (23,8%). Наиболее подорожавшими с октября 2021 года товарами питания стали:
Такие сведения представила ИТ-компания «Эвотор» после анализа данных оплат через онлайн-кассы. Бытовая химия и товары для гигиены подорожали к прошлому году на 45%, сообщили эксперты.
Сравнили аналитики изменения цен и за последний месяц. Как оказалось, сильнее всего в октябре по отношению к сентябрю подешевела гречка ― на 3%.
На 2% снизились цены:
Подешевели за месяц на 1%:
Алкоголь, который за год подорожал на 10%, этой осенью также немного откатился по стоимости вниз (на 1%).
Подорожали за месяц на 1%:
На 2% выросли цены на молоко и карамель.
На непродовольственные товары повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена
Цена на сигареты, которая ранее выросла на 8%, сейчас стабилизировалась. Как и на майонез, сосиски, сливочное масло, творог, какао, растворимый кофе, томатную пасту, мясные полуфабрикаты, лапшу быстрого приготовления, специи, мармелад, мюсли, печенье, шоколадные плитки, батончики и конфеты.
Ранее РБК Life сравнил, сколько стоят одни и те же продукты в Москве и Минске. Собственный анализ редакция решила провести после того, как в начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен. Выяснилось, что стоимость продуктов в двух столицах, если и отличаются друг от друга, то очень незначительно. Это относится к макаронным изделиям, пшеничной муке и печенью.
В то же время выяснился довольно большой разброс в стоимости гречки. Так, 900 г ядрицы одного популярного бренда в Москве стоит 165 ₽, тогда как точно такая же упаковка в Минске обойдется почти в 400 ₽ при переводе в российскую валюту. Чуть выгоднее, чем в Москве, в Белоруссии можно приобрести шоколадные батончики и растворимый кофе. Банка Nescafe Gold в Минске стоит 507 ₽ (против 580 ₽ в Москве), а Jacobs Monarch — 440 ₽ (против 460 ₽ в Москве). Наконец, несколько дешевле в Минске обойдется туалетная бумага. Цены сравнивали в сети магазинов Green в Минске и московском универсаме «Перекресток».