В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО

«Специалисты пензенской компании “Станкомашстрой” выпустили первый токарный станок с отечественной системой числового программного управления. Это настоящий прорыв в отрасли станкостроения. Благодаря (станку) СТ16А18 можно выполнять множество технологических операций, в их числе токарные работы, сверление, нарезка резьбы. С его помощью можно обрабатывать как металлы, так и другие материалы… Такая разработка открывает еще больше возможностей для станкостроителей и других пользователей, которые могут расширять функционал и подстраивать его под конкретные задачи», — написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что система числового программного управления «Аксиома Контрол», которую разработали ученые кафедры компьютерных систем управления Московского государственного технологического университета «Станкин», позволяет прибору подстраиваться под конкретные производственные задачи, настраивать технологические комплексы, подключаться к цеховым сетям и обучать персонал.
По словам Мельниченко, выпуск такого станка является примером настоящего импортозамещения.
«Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет — реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе… Конечно, наш первый станок — это только первый шаг к экономическому суверенитету в сфере высоких технологий, но будет и продолжение. Горжусь тем, что именно пензенские разработчики в содружестве с нашими российскими учеными смогли выйти на конкретный успешный результат — произвели высокоточное современное оборудование», — цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в Пензенской области в 2021 году при поддержке губернатора создан станкостроительный кластер «Пензастанкомаш», конечным производителем продукции которого является «Станкомашстрой».