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23:17 (мск), источник: Life.ru

В Германии увидели риск торговой войны из-за решения Байдена

Европа и США оказались на грани торговой войны из-за решения американского президента Джо Байдена не допускать европейские компании к программе по борьбе с климатическими изменениями, пишет Spiegel.

Источник: AP 2022

«США пообещали инвестировать миллиарды в “зелёные” технологии, тем самым провоцируя европейцев. <…> Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в Конгрессе с подачи Байдена летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США», — пишет автор материала.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что в законе есть положения, нарушающие международные правила. Он призвал США к переговорам по данному вопросу и отметил, что такое положение дел не стало для Европы сюрпризом.

«Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе», — заявил он.

Лайф писал, что странам Евросоюза пришлось объединиться и выступить единым фронтом против американского закона о снижении инфляции. Брюссель отказался поддерживать решение лидера США Джо Байдена.

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