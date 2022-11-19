В Германии увидели риск торговой войны из-за решения Байдена

«США пообещали инвестировать миллиарды в “зелёные” технологии, тем самым провоцируя европейцев. <…> Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в Конгрессе с подачи Байдена летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США», — пишет автор материала.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что в законе есть положения, нарушающие международные правила. Он призвал США к переговорам по данному вопросу и отметил, что такое положение дел не стало для Европы сюрпризом.
«Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе», — заявил он.
Лайф писал, что странам Евросоюза пришлось объединиться и выступить единым фронтом против американского закона о снижении инфляции. Брюссель отказался поддерживать решение лидера США Джо Байдена.