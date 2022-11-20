Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции

Исследование проведено агентством на основе данных национальных статистических служб 193 стран. В финальную выборку попали 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира: Азию, Африку, к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.
Самую высокую инфляцию в мире (и в Африке, к югу от Сахары) зарегистрировали в Зимбабве — 280,4 процента.
Она начала ускоряться с конца зимы и к сентябрю разогналась в 4,6 раза. Второе место в регионе и четвертое в мире занял Судан — 107 процентов, тройку лидеров в Африке, к югу от Сахары, замыкает Гана с уровнем в 37,2 процента.
Второе место в мире и первое среди стран Ближнего Востока и Северной Африки — у Ливана, где инфляция достигла 162,47 процента. Впрочем, с начала года она замедлилась в 1,4 раза. Кроме того, в этом регионе значительные темпы роста цен отмечены в Турции — 83,5 процента и в Египте — 15,02 процента.
В Южной Америке первой остается Венесуэла, страдающая от высокой инфляции долгие годы. С показателем 157,4 процента она занимает третье место в мире, хотя с конца прошлого года инфляция там замедлилась в 4,4 раза. На втором месте в Южной Америке расположилась Аргентина, где рост цен в начале осени ускорился до 83 процентов, а на третьем — Суринам с показателем в 41,4 процента.
В Северной Америке первой стала Куба с инфляцией в 37,24 процента, далее следуют Никарагуа с 11,52 процента и Коста-Рика с 10,37 процента.
На европейском континенте наиболее высокую инфляцию в сентябре зафиксировали в Молдавии — 34 процента.
Второе место занимает Украина — 24,6 процента, а третье — Литва, которая с 24,1 процента оказалась лидером по росту цен среди стран Евросоюза.
В Азии цены сильнее всего выросли в сентябре в Шри-Ланке — 73,7 процента, Лаосе — 34 процента и Пакистане — 23,2 процента. Среди стран Океании инфляция выше всего в Королевстве Тонга — 14 процентов, Самоа — 11 процентов и Палау — 10,3 процента.
Что касается России, то с показателем в 13,7 процента она расположилась на 45-м месте. Ее соседками по рейтингу стали Чили — также 13,7 процента и Монголия — 13,8 процента.
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