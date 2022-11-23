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23 ноября, источник: Коммерсантъ

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%

Инфляция в России за неделю с 15 по 21 ноября ускорилась с 0,06% до 0,11%. Росстат также отчитался о повышении потребительских цен в стране на 10,86% с начала года.

Источник: РИА "Новости"

По данным статистической службы, индекс потребительских цен за прошедшую неделю составил 100,11% (с начала ноября — 100,18%, с начала года — 110,86%).

Среди товаров-лидеров подорожания за неделю:

  • огурцы (+11,3%);
  • помидоры (+4,1%);
  • свекла (+2,5%);
  • бананы (+0,9%);
  • зубная паста (+0,63%).

Максимально подешевевшие за неделю товары:

  • гречневая крупа (-1,32%);
  • сахар (-0,95%);
  • маргарин (-0,59%);
  • подсолнечное масло (-0,39%).

Также в России подешевели смартфоны и электропылесосы (-0,07% и −0,04%) и авиаперелеты экономкласса (-3,2%).

Андрей Сапожников

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