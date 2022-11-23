23 ноября, источник: Коммерсантъ
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%
Инфляция в России за неделю с 15 по 21 ноября ускорилась с 0,06% до 0,11%. Росстат также отчитался о повышении потребительских цен в стране на 10,86% с начала года.
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По данным статистической службы, индекс потребительских цен за прошедшую неделю составил 100,11% (с начала ноября — 100,18%, с начала года — 110,86%).
Среди товаров-лидеров подорожания за неделю:
Максимально подешевевшие за неделю товары:
Также в России подешевели смартфоны и электропылесосы (-0,07% и −0,04%) и авиаперелеты экономкласса (-3,2%).
Андрей Сапожников