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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Минцифры объявило о достижении цифрового суверенитета: иностранные IT-компании ушли

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что сейчас российская IT-отрасль имеет все необходимое, чтобы развиваться. Так как практически все иностранные IT-компании ушли с рынка, Россия достигла цифрового суверенитета. «Мы теперь предоставлены сами себе», — отметил министр.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка», — сказал Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске.

По мнению министра, масштаб отъезда IT-специалистов не такой глобальный, непоправимого ущерба отрасли он не нанес. По его словам, технологические компании в России развиваются, зарплаты поднимают, сотрудникам создают необходимые условия, мотивируют их оставаться.

При этом Максут Шадаев отметил, что из страны уехала значимая часть разработчиков — «одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке».

По его словам, Минцифры надеется до конца года решить вопрос с регулированием использования в России иностранного программного обеспечения (ПО).

Шадаев сообщил, что только 20% категорий софта, который используется в экономике, на промышленных предприятиях, имеют «адекватные зрелые российские аналоги».

«С другой стороны, понятно, что если компания использовала софт, оплачивая по подписке, то понятно, что фактически дальше она заплатить не может за этот софт… То есть российского аналога нет, платить за иностранный продукт, который используется, невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, которая позволит нам этот вопрос отрегулировать, чтобы мы все-таки разрешили компаниям использовать зарубежный софт до момента появления российского конкурентного аналога», — заявил министр.

В октябре Максут Шадаев говорил о необходимости «снять опасения и страхи тех, кто уехал». В сентябре Forbes писал, что около 6% IT-специалистов уже покинули Россию в 2022 году, 25% планируют релокацию в течение ближайшего года. В марте сообщалось об отъезде до 70 тыс. айтишников из России.

Дарья Эрозбек

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