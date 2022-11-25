Минцифры объявило о достижении цифрового суверенитета: иностранные IT-компании ушли

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка», — сказал Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске.
При этом Максут Шадаев отметил, что из страны уехала значимая часть разработчиков — «одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке».
По его словам, Минцифры надеется до конца года решить вопрос с регулированием использования в России иностранного программного обеспечения (ПО).
«С другой стороны, понятно, что если компания использовала софт, оплачивая по подписке, то понятно, что фактически дальше она заплатить не может за этот софт… То есть российского аналога нет, платить за иностранный продукт, который используется, невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, которая позволит нам этот вопрос отрегулировать, чтобы мы все-таки разрешили компаниям использовать зарубежный софт до момента появления российского конкурентного аналога», — заявил министр.
В октябре Максут Шадаев говорил о необходимости «снять опасения и страхи тех, кто уехал». В сентябре Forbes писал, что около 6% IT-специалистов уже покинули Россию в 2022 году, 25% планируют релокацию в течение ближайшего года. В марте сообщалось об отъезде до 70 тыс. айтишников из России.