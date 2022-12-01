17:44 (мск), источник: РБК Life
Фото дня. H&M на Тверской улице в Москве закрылся
Это был самый большой флагманский магазин шведского бренда в России.
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Самый большой магазин бренда H&M в России, находившийся на Тверской улице в Москве, закрылся. Фото витрин, украшенных трогательной надписью «H&M love Moscow», опубликовал телеграм-канал «Новости Москвы».
Магазин бренда на Тверской был открыт в мае 2017 года. Он занимал три этажа и почти 5 тыс. кв. м. Все три уровня соединяла винтовая лестница, заключенная в покрытые зеркалами стены. В очередь перед открытием выстроились более 1 тыс. человек, а на вечеринке в честь запуска присутствовали топ-модель Наталья Водянова и посол Швеции Петер Эриксон.
H&M приостановила продажи в России 2 марта 2022 года, прекратилась в том числе онлайн-торговля. В июле компания объявила о решении окончательно покинуть Россию, но чуть позже, в августе, возобновила работу магазинов своих брендов в России (H&M, H&M Home, COS и Arket), подчеркнув, что это сделано для распродажи остатков.
Спустя некоторое время российский сервис CDEK.Shopping запустил доставку продукции H&M в Россию — товары доставляют из европейских стран. При этом представители компании подчеркнули, что выступают лишь в качестве посредника, а не продавца.