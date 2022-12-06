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11:28 (мск), источник: РБК

ВТБ подвергся «беспрецедентной кибератаке»

Банк допустил, что пока специалисты отражают атаку, возможны сбои в работе приложений и веб-версии.

Источник: РИА "Новости"

ВТБ сообщил, что подвергся кибератаке, которая стала сильнейшей за все время работы банка, ее источник находится за рубежом. В финансовой организации заключили, что атака носит спланированной характер, и назвали ее широкомасштабной.

Целью этой DDoS-атаки банк назвал причинение неудобства клиентам банка через затруднение работы сервисов ВТБ. В банке заверили, что данные клиентов защищены.

«При применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание», — сообщили РБК в ВТБ.

Для проведения DDoS-атак хакеры могут использовать так называемые ботнет-сети, которые создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести его из строя. Ботнет-сети могут состоять из зараженных компьютеров, которые хакеры используют удаленно без ведома пользователя. Размер ботнета может достигать сотен тысяч устройств.

Запросы во время атаки в основном поступают из-за границы, но вредоносный трафик идет и с российских IP-адресов, которые могли оказаться «в числе участников атаки в результате кибермошенничества», отметили в ВТБ. Банк сообщил, что передаст все установленные IP-адреса в правоохранительные органы для проверки.

Издание Frank Media утром 6 декабря писало, что клиенты банка испытывают проблемы при переводе или зачислении средств на счет.

При входе в мобильное приложение ВТБ появляется уведомление о возможных затруднениях при переводах, в том числе валютных, оплате штрафов и налогов, убедился корреспондент РБК.

В начале октября крупной DDoS-атаке подвергся «Сбер». Как рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов, в ней участвовали «не менее 104 тыс. хакеров, которые вели эту атаку с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тыс. устройств» по более чем 400 сервисам компании.

В «Сбере» назвали атаку одной из самых мощных за последнее время и отметили, что в целом в 2022 году их число выросло «беспрецедентно», достигнув почти 500.

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