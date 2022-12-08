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13:02 (мск), источник: РБК Life

Юристы объяснили законность графы «вывоз снега» в платежке

Что включает в себя уборка придомовой территории.

Источник: Агентство «Москва»

Управляющая компания может вводить плату за вывоз снега только в том случае, если это было в договоре многоквартирного дома. Перечень услуг устанавливается именно этим документом, сообщил РБК Life адвокат Зиннур Зиннятуллин. Дополнительные услуги не могут выходить за перечень этих услуг, которые установлены в соглашении.

«Если это установлено в договоре многоквартирного дома, то у них предусмотрен тариф: уборка снега. И в случае, если не окажут эти услуги, то необходимо идти в суд и доказывать некачественное оказание этих услуг, что тяжело сделать. Можно жаловаться в жилищную инспекцию по поводу некачественного оказания услуг, можно через прокуратуру обратиться», — пояснил Зиннятуллин.

Механизированная уборка придомовой территории и вывоз снега являются дополнительными услугами и выполняются в случае, если предусмотрены перечнем работ и услуг по содержанию общего имущества конкретного многоквартирного дома, подтверждает юрист Людмила Александрова.

«Если такого решения собственников помещений не имеется, то дополнительное начисление платы за услугу “механизированная уборка снега” в отсутствие решения общего собрания собственников помещений, утвердившего размер такой платы, является нарушением действующего законодательства», — отметила Александрова.

Если же очистка территории была выполнена, но некачественно, собственники жилья также могут обратиться в управляющую компанию.

Что включает в себя уборка

Постановлением Правительства утвержден минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, напомнила юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Кристина Сретинская. Он включает в себя следующие виды работ:

  • очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
  • сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
  • очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
  • очистка придомовой территории от наледи и льда;
  • очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;
  • уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

Как рассчитывается плата за чистку снега

Вывоз снега устанавливается в кубометрах. Стоимость уборки снега и вывоз рассчитывается исходя из фактически оказанных услуг, то есть не будет какого-то ограничения ежемесячного обслуживания, отмечает Зиннур Зиннятуллин.

При этом в случае обильных осадков стоимость услуг по расчистке снега расти не должна, поскольку все расходы должны быть заранее учтены в тарифе, напоминает Кристина Сретинская.

«При утверждении общим собранием собственников тарифа за содержание общего имущества в составе платы за уборку придомовой территории (содержание придомовой территории) уже должны быть учтены расходы, связанные с выполнением работ по уборке снега в зимний период, в связи с чем УК не должна взимать деньги сверх оговоренной суммы», — отметила Сретинская.

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