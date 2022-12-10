13:04 (мск), источник: ТАСС
Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал главным итогом визита в Турцию газовый хаб, говорится в сообщении «Газпрома».
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«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: “Конечно же, это газовый хаб”», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Миллер в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и министром энергетики Турции Фатихом Донмезом обсудил поставки российского газа в республику и перспективы создания газового хаба.
С идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток», президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы. Данный вопрос обсуждался 13 октября на встрече президентов России и Турции в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.