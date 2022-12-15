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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

«Сбер» объяснил остановку переводов в другие банки через банкоматы

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сбербанк остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса, это затронуло 0,11% переводов по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Источник: © РИА Новости

Ранее в четверг корреспондент РИА Новости столкнулся с тем, что Сбербанк перестал предоставлять возможность перевода средств в другие банки через банкоматы. Выяснилось, что теперь самому это можно сделать только в «Сбербанк онлайн».

«Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов — ее остановка в устройствах самообслуживания затронула 0,11% переводов по номеру карты», — прокомментировали в банке.

Там подчеркнули, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении «Сбербанк онлайн».

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