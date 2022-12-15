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15:57 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира

С начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

ЦБ: $ 64.3015   +0.94 € 68.4470   +1.00 ММВБ: $ 64.5025   +0.51 € 68.6875   +0.37
Источник: Reuters

«Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте — апреле начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — сказал глава государства во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин уточнил, что такого результата получилось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.

Он отметил, что в отношении России развернута «беспрецедентная санкционная агрессия», целью которой было «смять» национальную экономику. Путин подчеркнул, что расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.

Еще летом в ходе Петербургского экономического форума российский лидер заявил о провале западных санкций против России. По его словам, разрушить экономику страны не получилось из-за сплоченности российского бизнеса.

В июле он вновь отметил, что западные санкции не достигли своих целей. По его словам, Запад хотел с помощью ограничений посеять раздор в обществе, однако ему не удалось это сделать. В то же время он признал, что санкции создают проблемы для российской экономики, но «не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига».

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