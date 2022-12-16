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21:34 (мск), источник: Lenta.Ru

США закупят нефть для восполнения стратегического резерва

Вашингтон приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва, сообщила пресс-служба министерства энергетики США, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

Как заявили в ведомстве, размер первоначальной партии нефти, которую американская администрация планирует закупить, составит до 3 миллионов баррелей. В пресс-службе уточнили, что поставки должны начаться в феврале 2023 года. Для этих целей подпишут контракт с фиксированной ценой.

«Закупка станет возможностью обеспечить хорошую сделку для американских налогоплательщиков», — отметили власти. Это планируют достичь за счет приобретения нефти по более низкой цене, чем она продавалась из резерва на рынке — в среднем 96 долларов за баррель, а также укрепления энергетической безопасности страны.

Ранее сообщалось, что США поставили рекорд по экспорту нефти — более 11,4 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки с 17 по 23 октября.

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