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11:52 (мск), источник: Известия

Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Документ размещен на официальном интернет портале правовой информации 19 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 января 2023 года предлагается установить [МРОТ] в сумме 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — уточняется в пояснительных материалах.

Отмечается, что МРОТ увеличен исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения страны и превышает его на 4%.

Также сообщается, что закон будет способствовать повышению заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Всего в этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, а с 1 июня — до 15 279 рублей.

Ранее, 7 декабря, Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об установлении в следующем году МРОТ на этом уровне.

В начале декабря Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

Также президент подписал закон о бюджете России на 2023−2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.

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