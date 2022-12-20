Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты
ВСУ раскрыли последствия решения взорвать дамбу под Киевом
Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2023 год
Главное
Спецоперация на Украине
11:42 (мск), источник: РБК Life

В Англии напечатали деньги с портретом Карла III. Как они выглядят

Купюры с Елизаветой II решили не изымать из обращения ради экономии.

Источник: bankofengland.co.uk

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Великобритании Карла III. Портрет монарха появится на полимерных купюрах достоинством в £5, £10, £20 и £50, сообщает Bloomberg.

Профиль монарха появился на лицевой стороне банкнот, а также в прозрачном защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена. На оборотной стороне по-прежнему будут изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Дж. М. У. Тернер и математик Алан Тьюринг.

В Банке Англии отметили, что представители королевской семьи участвовали в разработке дизайна.

Банкноты с изображением короля поступят в обращение к середине 2024 года. При этом денежные знаки с портретом королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством, пока не будут изношены или повреждены. Таким образом королевская семья хочет минимизировать экологические и финансовые последствия смены монарха.

В начале декабря в обращение поступили первые монеты с изображением Карла III. Рельеф с портретом монарха, размещенный на монете, создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Карл III лично одобрил изображение. Монеты поступили в 9452 отделения почты, где их будут выдавать в качестве сдачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прекратила общение или уехала: что стало с героинями «Папиных дочек»
5 вещей из СССР, которыми пользуются во всем мире до сих пор
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта