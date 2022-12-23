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15:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство выделит на пенсионные выплаты 1,5 трлн рублей

Правительство направит 1,5 трлн руб. Пенсионному фонду для выплаты пенсий в этом и следующем годах. Эти средства также пойдут на федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил на правительственном заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 трлн руб. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума», — рассказал Мишустин.

Кроме того, как сообщил на заседании премьер, правительство подготовило законопроект, упрощающий получение выплат Героям России и Героям Труда. По упрощенной схеме не нужно подавать заявление о получении выплат и предоставлять необходимые документы. Процесс будет автоматизирован через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Как сообщал Минтруд, в 2021 году Пенсионный фонд выделил на поддержку россиян более 10 трлн руб., 86% этой суммы пошли на пенсии, остальные средства — на поддержку семей с детьми, выплаты ветеранам и людям с инвалидностью.

В июле президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года.

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Анастасия Ларина

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