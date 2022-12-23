Правительство выделит на пенсионные выплаты 1,5 трлн рублей

«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 трлн руб. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума», — рассказал Мишустин.
Кроме того, как сообщил на заседании премьер, правительство подготовило законопроект, упрощающий получение выплат Героям России и Героям Труда. По упрощенной схеме не нужно подавать заявление о получении выплат и предоставлять необходимые документы. Процесс будет автоматизирован через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
В июле президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года.