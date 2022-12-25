Силуанов заявил о принципиальном отказе РФ поставлять нефть по назначенным ценам

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Мы будем искать новые рынки, новую логистику, возможно, это будет дороже», — сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News, отвечая на вопрос о российском ответе на введенные ограничения.
Между тем, отметил глава Минфина, санкции против России очень дорого обходятся Европе. От них, по его словам, выигрывают только США.
«Говорить о том, что эти санкции повлияли на РФ, — да, конечно, они повлияли. Но на Запад они повлияли не менее, а может быть, даже и более болезненно. По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — подчеркнул Силуанов.
Ранее, 8 декабря, глава Минфина указывал, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и Россия готовит на нее ответную реакцию. При этом он добавил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для всего мирового рынка.
В этом же месяце вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5−7%.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.