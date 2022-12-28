Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж

«Считаем, что ограничений никаких не нужно, более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — сказал он.
Он также сообщил о планах поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас, как напомнил глава Минцифры, действуют жесткие нормативные акты — указ президента, постановление правительства, согласно которому есть 75 профессий, предоставляющих такое право.
«Есть ряд специальностей, технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства, поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как IT-специальность, все проведем», — добавил Шадаев.
Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что один из депутатов выступил с инициативой запретить выезд из страны для IT-специалистов.
В середине декабря Минцифры выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Там отметили, что это может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. При этом ведомство не одобрило дистанционный формат для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.