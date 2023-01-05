Bloomberg узнало о планах McDonald`s покинуть Казахстан

Хотя казахстанские предприятия не попадают под действие санкций против Москвы, McDonald`s, ушедший из России, запретил своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Об этом сообщили источники на условиях анонимности, поскольку информация не является общедоступной.
По словам источников, казахстанский бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по огромной стране означали бы ведение бизнеса в убыток. В McDonald`s отказались от комментариев.
Владельцем франшизы в Казахстане является Кайрат Боранбаев, задержанный в марте по обвинению в растрате. Кайрат Боранбаев является родственником бывшего президента Нурсултана Назарбаева, напоминает Bloomberg. Он открыл сеть ресторанов быстрого питания в Казахстане в 2016 году. Кайрат Боранбаев также владел франшизой McDonald`s в Белоруссии, которая в 2022 году лишилась лицензии из-за проблем с поставками.