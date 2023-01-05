Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Популярное за сутки
Арестович осудил военных, выложивших буквы из убитых россиян
Число погибших в Макеевке военных выросло до 89 человек
ООН прокомментировала гибель российских военных в Макеевке
Главное
Спецоперация на Украине
00:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg узнало о планах McDonald`s покинуть Казахстан

Корпорация McDonald`s намерена покинуть Казахстан после того, как связанные с военной операцией ограничения оставили эту страну без замены российским мясным поставкам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Источник: Reuters

Хотя казахстанские предприятия не попадают под действие санкций против Москвы, McDonald`s, ушедший из России, запретил своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Об этом сообщили источники на условиях анонимности, поскольку информация не является общедоступной.

24 ресторана McDonald`s, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками.

По словам источников, казахстанский бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по огромной стране означали бы ведение бизнеса в убыток. В McDonald`s отказались от комментариев.

Владельцем франшизы в Казахстане является Кайрат Боранбаев, задержанный в марте по обвинению в растрате. Кайрат Боранбаев является родственником бывшего президента Нурсултана Назарбаева, напоминает Bloomberg. Он открыл сеть ресторанов быстрого питания в Казахстане в 2016 году. Кайрат Боранбаев также владел франшизой McDonald`s в Белоруссии, которая в 2022 году лишилась лицензии из-за проблем с поставками.

Мария Федотова

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, что исчезнет с полок магазинов
«Мы с такими прощались». Кому грозит увольнение в первую очередь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта