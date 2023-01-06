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09:31 (мск), источник: © РИА Новости

Названы страны, которые сильнее всего сократили международные резервы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Наибольшее снижение международных резервов в январе-октябре 2022 года зафиксировала Швейцария, которая «потеряла» в денежном выражении 226,6 миллиарда долларов и выбыла из списка триллионеров, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных центробанков. За это время ни одна страна в мире не смогла увеличить свои резервы больше, чем на 10 миллиардов долларов.

ЦБ: $ 70.3375   -1.64 € 75.6553   -0.42 ММВБ: $ 71.7350   -0.45 € 75.5700   -0.66
Источник: Reuters

Согласно расчетам агентства, на втором месте по сокращению резервов в денежном выражении в январе-октябре был Китай, который потерял за десять месяцев прошлого года 211,5 миллиарда долларов. На третьей позиции находится Япония, чьи резервы уменьшились на 211,2 миллиарда долларов. Международные активы ЦБ Сингапура «похудели» на 135,6 миллиарда долларов, а Индии — на 102,5 миллиарда долларов.

Россия в прошлом году потеряла 83,4 миллиарда долларов международных резервов, заняв в антирейтинге шестое место. Следом расположились Гонконг, чья «подушка безопасности» уменьшилась на 79,7 миллиарда долларов, Южная Корея (-49,1 миллиарда долларов), Таиланд (-44,1 миллиарда долларов) и Великобритания (-42,9 миллиарда долларов).

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Также за 10 месяцев 2022 года «сожгли» международные резервы на значительную сумму Чехия (-41,7 миллиарда долларов или четверть от «запасов»), Бразилия (-36,7 миллиарда долларов), Израиль (-24,4 миллиарда долларов), Германия (-23,9 миллиарда долларов), Италия (-20,8 миллиарда долларов), Франция (-19,2 миллиарда долларов) и США (-18,7 миллиарда долларов).

В то же время в процентном выражении самое серьезное падение резервов зафиксировали в данном периоде Шри-Ланка (-46%) и Пакистан (-43%). Стоимость активов Новой Зеландии уменьшилась на 38%, Монголии — на 36%, Сингапура — на 32% и Панамы — на 31%. Резервы Чили «усохли» на 26%, а Чехии, Греции и Маврикия — на 24%.

Лидер «денежного» антирейтинга Швейцария в процентном выражении потеряла 20% своих резервов, Китай — 6%, Япония — 15%. Российские золотовалютные резервы уменьшились за десять месяцев на 13%.

При этом из исследуемых экономик только 15 в прошлом году смогли нарастить резервы, а существенно пополнить их смогли лишь Саудовская Аравия (7,8 миллиарда долларов), Турция (2,3 миллиарда долларов), Катар (1,9 миллиарда долларов) и Южная Африка (1,1 миллиарда долларов).

Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые по состоянию на середину декабря 2022 года опубликовали данные за октябрь.

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