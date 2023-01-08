Только четверть потерявших зарубежных партнеров российских компаний нашли новых

«Получается, что санкции заметно сказались на работе более чем 60% опрошенных. При этом уже порядка 25% компаний, потерявших партнеров за рубежом, нашли новых», — отметил Катырин «РИА Новости», добавив, что более трети опрошенных компаний все еще не смогли восполнить утраченные деловые контакты.
Президент ТПП рассказал, что для помощи предпринимателям палата недавно организовала бизнес-миссию в Иран. В ней поучаствовали 100 представителей российских компаний.
Господин Катырин также призвал к пересмотру актуальной кредитно-денежной политики и расширению законодательной поддержки бизнеса.
После ввода российских войск на Украину положение бизнеса в России осложнилось из-за фактической изоляции финансовой инфраструктуры страны и разрушения прежних логистических и деловых связей. По подсчетам Bloomberg, только в первый день боевых действий на Украине состояние самых богатых российских бизнесменов снизилось на $39 млрд.