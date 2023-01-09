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14:53 (мск), источник: РБК

Bloomberg назвал компанию, выплатившую сотрудникам бонусы по 50 зарплат

Крупные премии получили работники, заключившие контракты с главным офисом тайваньского морского перевозчика Evergreen. Размер бонусов для сотрудников шанхайского подразделения составил до восьми месячных окладов.

Источник: AP 2022

Тайваньская транспортная компания Evergreen Marine Corp. в конце года выплатила некоторым сотрудникам премию, равную 50 месячным окладам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника, размер прибыли зависел от должности сотрудника, а самые большие бонусы получили те, кто заключил контракты с главным офисом Evergreen на Тайване.

Впервые о крупных премиях сотрудникам Evergreen сообщило тайваньское издание Taipei Times. По его данным, 30 декабря некоторые менеджеры получили бонус в размере $65 тыс. Но так повезло далеко не всем: например, пишет Bloomberg, премия сотрудникам шанхайского офиса была равна пяти—восьми месячным окладам.

В заявлении Evergreen Marine, которое цитирует агентство, говорится, что премии рассчитываются на основе финансовых отчетов за год и индивидуальных результатов сотрудников. По оценкам Bloomberg, которое отмечает «беспрецедентный бум судоходства» в последние два года, в 2022-м выручка компании составила рекордные $20,7 млрд. Это в три раза больше показателя 2020 года.

В лизинге у Evergreen был 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который в марте 2021 года сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала. Судно на неделю полностью заблокировало движение в обе стороны. К аварии привел сильный порыв ветра, сбивший контейнеровоз с курса. Аналитики страховой компании Allianz оценили потери для мировой торговли в $230 млрд.

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