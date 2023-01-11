Суд обратил в доход государства акции Fesco

Надзорное ведомство обратилось с такими требованиями в суд, обосновывая его тем, что акции компании были приобретены за счет коррупционных доходов Магомедовых.
Как передает корреспондент «Ведомостей» судебное заседание началось 10 января в 11 утра и проходило до двух часов ночи 11 января. К моменту оглашения итогового решения все ответчики покинули зал суд. В судебном заседании остались только судья Татьяна Перепелкова и трое представителей прокуратуры.
В сумме, согласно решению суда, конфискации подлежит более 92% акций ПАО ДВМП.
В качестве ответчиков по иску кроме братьев Магомедовых, у которых согласно приговору Мещанского суда конфискована доля в 32,5% акций, выступают компании Smattilicious Consulting LTd, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd, Enviartia Consulting Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, Mirihia Holdings Limited, ООО «Наутилиус» и ООО «Новаторинвест» и частные лица — Михаил Рабинович (17,45% ПАО ДВМП), Андрей Северилов (23,8%) Сергей Базылев (9,5%).
При этом 2 декабря 2022 г. Мещанский суд Москвы, провозглашая приговор братьям Магомедовым, уже конфисковал акции.
Защита неоднократно заявляла ходатайства о приостановлении производства по иску в Хамовническом суде, поскольку требования прокуратуры, по их мнению, не имеют смысла и не смогут быть исполнены после вступления в законную силу приговора Мещанского суда.
Согласно позиции прокуратуры, для приобретение акций ПАО ДВМП использовались коррупционные доходы братьев Зиявудина Магомедова Магомед Магомедов. Ведомство настаивало на том, что доходы были получены в период с 2002—2009 гг., когда Магомед Магомедов являлся членом Совета Федерации от Смоленской области. Прокуратура считает, что именно эти доходы были легализованы бизнесменами путем приобретения в 2012 г. пакета акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство».
2 декабря Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в ней), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Суд, в частности, установил, что не позднее 2010 г. братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы ОПС. А подконтрольная Магомедовым «Сумма», считает суд, стала основой ОПС. В качестве материальной базы сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица. По данным прокуратуры, с 2010 по 2016 г. участники ОПС под руководством братьев Магомедовых похитили денежные средства государства и коммерческих организаций на сумму более 15 млрд руб.