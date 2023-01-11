16:54 (мск), источник: ТАСС
В Молдавии инфляция по итогам 2022 года достигла антирекорда
Показатель составил 30,24%
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КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Уровень инфляции в Молдавии по итогам 2022 года составил 30,24%, что является рекордным показателем за последние 20 лет.
«Уровень инфляции по итогам 2022 года составил 30,24%», — говорится в опубликованном в среду сообщении Национального бюро статистики республики.
«Больше всего за минувший год подорожали услуги населению — в среднем на 43,97%. Далее следуют продукты, цены на которые возросли на 31,8% и непродовольственные товары — 19,94%», отмечается в документе. Также рекордно росли тарифы на газ — в 1,8 раза, электроэнергия — в 2,7 раза, уголь — в 2,1 раза. В начале прошлого года министерство экономики прогнозировало инфляцию в 15,7%, однако в ноябре прогноз был изменен на 34,6%.
С лета прошлого года в республике проходят акции протеста оппозиции, которая обвиняет власти в падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.