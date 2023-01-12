Курс доллара опустился ниже 68 рублей

Евро и доллар стабильно росли с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 ₽ Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 ₽ впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 ₽ 20 декабря доллар превысил 69 ₽
Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.
9 января курс американской валют опускался ниже 70 ₽, евро падал до 74,6 ₽ Юань торговался по 10,22 ₽ Эксперты отмечали, что рубль вернулся к верхней границе коридора 65−70 ₽/$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса. Сейчас на рынок приходит валюта в рамках экспортных поступлений, которые осуществляются в том числе в праздники, но оплата импортных операций проходит только в рабочие дни, что и спровоцировало укрепление рубля, поясняли они.