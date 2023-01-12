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11:03 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара опустился ниже 68 рублей

В ходе торгов на Мосбирже курс опустился ниже 68 ₽, свидетельствуют данные площадки. По данным площадки на 10.24 мск курс американской валюты опустился до 67,8 ₽ Курс евро на опустился ниже 73 ₽ впервые с 30 декабря.

ЦБ: $ 69.0202   -0.59 € 74.1361   -0.41 ММВБ: $ 67.7800   -0.95 € 72.8275   -1.17
Источник: Reuters

Евро и доллар стабильно росли с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 ₽ Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 ₽ впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 ₽ 20 декабря доллар превысил 69 ₽

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.

9 января курс американской валют опускался ниже 70 ₽, евро падал до 74,6 ₽ Юань торговался по 10,22 ₽ Эксперты отмечали, что рубль вернулся к верхней границе коридора 65−70 ₽/$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса. Сейчас на рынок приходит валюта в рамках экспортных поступлений, которые осуществляются в том числе в праздники, но оплата импортных операций проходит только в рабочие дни, что и спровоцировало укрепление рубля, поясняли они.

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