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07:44 (мск), источник: © РИА Новости

Товарооборот России и Китая побил рекорд

ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Источник: Reuters

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем годом ранее, поставки из России в КНР выросли на 43,4%, составив 114,149 миллиарда долларов.

В декабре уровень товарооборота двух стран составил 17,805 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.

Опубликованные в пятницу данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.

По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине в феврале прошлого года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

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