Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса «недружественных» совладельцев

Согласно указу, устанавливается временный порядок принятия решений в крупных российских компаниях и акционерных обществах, если они соответствуют следующим критериям:
Таким образом, голоса совладельцев компаний из «недружественных» государств, а также выдвинутых ими в органы управления кандидатов не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании. Временный порядок принятия решений устанавливается до конца 2023 года.
О том, что Российский союз промышленников и предпринимателей разрабатывает ограничения в отношении акционеров компаний из «недружественных» стран, 12 января сообщил «Интерфакс». По информации агентства, возможность не учитывать голоса «недружественных» акционеров могут получить до полутора десятков российских системообразующих компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли.