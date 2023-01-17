Глава МВФ вспомнила песню «Хотят ли русские войны» на форуме в Давосе

«Есть знаменитая русская песня — “Хотят ли русские войны”. И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось, и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И конечно, будет прекрасной новостью для мировой экономики», — сказала Георгиева.
Директор-распорядитель МВФ вспомнила время, когда она работала в Москве. «Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали — европейцами. Даже кто живет в азиатской части России», — рассказала Георгиева.
«Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят — мы другие, мы отличаемся от остального мира. Я хочу извлечь из происходящего один урок: да, политики разные, да, политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься», — заявила она.
При этом глава МВФ призвала Запад не поддаваться русофобии. «В этой ужасной вещи, которую Россия сделала, нельзя выбрасывать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой. Сейчас они в Польше и в Финляндии, например», — сказала Георгиева.
«Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. По большому счету, мы не такие уж разные, мы все — часть человечества», — подчеркнула глава МВФ.