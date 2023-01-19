10:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Мэрия Красноярска расторгла контракт с перевозчиком № 53 маршрута
Перевозчик будет привлечён к административной ответственности.
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В Красноярске в ближайшее время по улицам города не будут курсировать автобусы маршрута № 53. Как рассказали Gornovosti в департаменте транспорта, мэрия расторгла муниципальный контракт с перевозчиком «103 ВДД». Таким образом, предприниматель будет привлечён к административной ответственности за нарушение условий договора.
Напомним, что в конце прошлого года на линию № 53 маршрута выходило от пяти до шести автобусов вместо 14. Однако перед Новым годом и в январе текущего года на линию не вышил ни один из автобусов. Позднее перевозчик объяснил, что большинство водителей уволились из-за низкой заработной платы. Впоследствии перевозчику был дан 10-дневный срок на исправление ситуации, но ничего не изменилось и контракт был расторгнут.