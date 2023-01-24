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02:00 (мск), источник: Известия

Сбавили оборот: в России снизились продажи продуктов питания

От каких товаров отказались граждане и что стало причиной.

Источник: РИА "Новости"

Россияне стали покупать меньше продуктов: оборот торговли в крупнейших сетях по итогам 2022 года сократился на 5% в натуральном выражении, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Это произошло за счет того, что граждане перестали выбирать более дорогие деликатесы, оставив в своей корзине лишь самые необходимые и дешевые товары, пояснили в Институте развития предпринимательства и экономики. В онлайн-рознице тенденция иная: там оборот вырос на 42%. Но ее показатели пока несопоставимы со стационарной торговлей.

Меньше гламура

Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%. Отрицательную динамику бизнес наблюдал в основном в гипермаркетах и супермаркетах, а в дискаунтерах и «магазинах у дома» натуральные продажи выросли примерно на 2−3% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

— Наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков — их продажи в среднем по году сократились почти на 10%, также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов, — пояснил он. — Заметный рост был в категории «ЗОЖ-товаров»: фруктов, овощей, диетических круп, а также пива. В этом году мы ожидаем восстановления позитивной динамики натуральных продаж в первую очередь за счет тех же форматов, которые показали рост в 2022 году, а также за счет развития продаж в онлайн-сегменте торговых сетей.

В Росстате «Известиям» уточнили, что фиксируют данные о сопоставимых ценах в торговле — это позволяет оценить обороты в денежном эквиваленте. Так, к примеру, с апреля оборот снизился более чем на 5% к аналогичному периоду 2021 года. Максимальное падение было в октябре — на 4,5%. В целом в январе-ноябре продажи уменьшились чуть более чем на 1%.

Драмы больше нет

Хотя оборот продовольственных товаров всё же упал, но ситуация в отечественной торговле в целом не столь драматична, подчеркнула в разговоре с «Известиями» глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Наталья Назарова. Так, согласно последним данным за 11 месяцев 2022 года, реализация пищевых товаров в стране снизилась на 1,3% к аналогичному периоду годом ранее.

Для сравнения: по итогам 2021 года специалисты ИРПЭ зафиксировали рост физического оборота продуктов на 2,7%, в 2020 году пандемийные ограничения спровоцировали падение в 1,6%, а в 2019 и 2018 годах был отмечен рост в 1,8% и 2,1% соответственно. Эксперты формировали свои данные, опираясь на официальную статистику об объеме оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

— Мы предполагаем, что падение физического оборота продовольственных товаров произошло из-за сокращения потребления дорогих продуктов, люди переходят к более экономному потреблению, — сказала «Известиям» эксперт. — Так, ВЦИОМ в ноябре прошлого года привел данные, согласно которым 35% россиян согласны с утверждением, что им пришлось сокращать траты на продукты питания.

Вполне вероятно, что также в стране уменьшилось число обеспеченных потребителей — они уехали за границу, отметила Наталья Назарова. Кроме того, на развитии торговли сказалось и то, что отечественный рынок покинули сразу несколько продуктовых зарубежных брендов — например, в сегменте напитков, сказала она.

Эксперт добавила: если же говорить о физическом обороте продуктовой и непродуктовой розничной торговли в целом, то по итогам 11 месяцев прошлого года было зафиксировано сокращение на 6,2% к аналогичному периоду годом ранее. Сильный спад был в непродовольственном сегменте — физический оборот снизился на 10,5%.

Онлайн-подход

В дистанционной торговле тенденция другая, объяснил «Известиям» президент АКОРТ Артем Соколов. Он подчеркнул, что с 2020 года в категории «продукты питания» в онлайн-ритейле идет стабильный рост. Эта тенденция касается и 2022 года. Так, за 11 месяцев прошлого года россияне заказали в сети продукты на 592 млрд рублей, что почти на 42% больше, чем за аналогичный период 2021-го (417 млрд рублей). Для сравнения: оборот розничной торговли, по данным Росстата, в январе-ноябре 2022 года составил 38,3 трлн рублей.

— Если посмотреть на средние чеки, то мы не увидим заметного увеличения среднего показателя, он будет даже ниже инфляции: 1058 рублей в начале 2022 года против 1115 рублей по итогам ноября. То есть траты на продукты в интернете фактически не увеличиваются, просто их стали заказывать значительно чаще, — пояснил эксперт.

Продукты питания входят в топ-5 самых востребованных товаров, что в целом позитивно влияет на онлайн-сегмент, добавил Артем Соколов. Так, в общероссийском рейтинге по популярности они находятся на четвертой позиции, а в Москве и Санкт-Петербурге — даже на первой. Однако пока сервис онлайн-заказов продуктов питания не достиг своего пика развития, в отличие, например, от классической розницы, добавил эксперт.

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