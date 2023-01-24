В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов

В прошлом году регулятор предложил ввести этот механизм. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет. Для этого потребуется зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.
«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу», — говорится в сообщении ЦБ.
С таким механизмом банки «концептуально согласны», подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Для его реализации понадобится внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите, добавил он.
«Граждане смогут, зайдя на “Госуслуги”, выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на “Госуслугах” автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — пояснил он.
Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование, добавил Войлуков.