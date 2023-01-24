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06:15 (мск), источник: © РИА Новости

В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. К внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам через портал «Госуслуги» установить себе запрет на кредиты и займы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Источник: © РИА Новости

В прошлом году регулятор предложил ввести этот механизм. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет. Для этого потребуется зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу», — говорится в сообщении ЦБ.

С таким механизмом банки «концептуально согласны», подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Для его реализации понадобится внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите, добавил он.

«Граждане смогут, зайдя на “Госуслуги”, выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на “Госуслугах” автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — пояснил он.

Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование, добавил Войлуков.

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