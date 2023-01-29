Московским дворникам собрались выдавать служебные квартиры

И вполне нормальная зарплата уже не привлекает. Но, по её словам, нужно вспомнить практику в СССР, когда работникам ЖКХ предлагали служебные квартиры.
«Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные — 50 000−70 000 рублей может дворник получить за месяц на руки. Реально, я правда проверяла. Но всё равно это недостаточно привлекательно», — отметила народная избранница в разговоре с Msk1.ru.
Парламентарий добавила, что в начале 2022 года в Москве проводили программу по переучиванию безработных, чтобы они могли занять рабочие места в системе ЖКХ и на стройках. Тем не менее вакансий всё равно осталось много.
Поэтому можно зайти с «тяжёлой артиллерии», а именно — предлагать служебную недвижимость. По мнению Разворотневой, это довольно привлекательно не только для дворников.
С самого начала зимы жителей столицы то заметало снегом, то заливало дождём. Поэтому проблема с нехваткой коммунальных кадров была особенно ощутима. Во время аномальных снегопадов высота сугробов в Москве даже побила рекорд 1941 года — 39 см.