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11:02 (мск), источник: Секрет Фирмы

Московским дворникам собрались выдавать служебные квартиры

Дело в том, что в столице столкнулись с ощутимым дефицитом дворников. В среднем сейчас не хватает 30−50% сотрудников, в зависимости от района города, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Источник: Агентство «Москва»

И вполне нормальная зарплата уже не привлекает. Но, по её словам, нужно вспомнить практику в СССР, когда работникам ЖКХ предлагали служебные квартиры.

«Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные — 50 000−70 000 рублей может дворник получить за месяц на руки. Реально, я правда проверяла. Но всё равно это недостаточно привлекательно», — отметила народная избранница в разговоре с Msk1.ru.

Парламентарий добавила, что в начале 2022 года в Москве проводили программу по переучиванию безработных, чтобы они могли занять рабочие места в системе ЖКХ и на стройках. Тем не менее вакансий всё равно осталось много.

Поэтому можно зайти с «тяжёлой артиллерии», а именно — предлагать служебную недвижимость. По мнению Разворотневой, это довольно привлекательно не только для дворников.

С самого начала зимы жителей столицы то заметало снегом, то заливало дождём. Поэтому проблема с нехваткой коммунальных кадров была особенно ощутима. Во время аномальных снегопадов высота сугробов в Москве даже побила рекорд 1941 года — 39 см.

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