14:36 (мск), источник: РБК Life
Озвучен порядок начисления пеней по долгам за ЖКХ в 2023 году
Сколько придется заплатить должникам и как рассчитать эту сумму.
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В 2023 году пени за долги по ЖКХ будут начисляться в соответствии с порядком прошлого года, напомнили эксперты Роскачества и пояснили действующие правила подробнее.
«Согласно Жилищному кодексу России, размер пеней за неполное и несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги и взносов за капремонт рассчитывается по ключевой ставке Центробанка на день оплаты. Но до конца 2023 года будет использоваться минимальная ставка. Пени за неоплату коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки. Отсчет начинается после крайнего срока уплаты, указанного в квитанции», — пояснил заместитель начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.
О том, что правительство продлило на 2023 год действие своего постановления о порядке расчета пени по долгам за жилое помещение и коммунальные услуги, взносам за капремонт, платежам по договорам энергоснабжения и обращения с ТКО, стало известно еще до Нового года.
Как и в предыдущем году, пени будут начислять, опираясь на минимальное значение ключевой ставки ЦБ страны из следующих параметров: ключевая ставка Центробанка, действующая по состоянию на 27 февраля 2022 года, и ключевая ставка регулятора на день фактической оплаты. Таким образом, власти определили дифференцированный подход к выбору ставки для расчета пеней. Если значение выше 9,5%, то используется 9,5%, в случае, если же она ниже, то исполнитель услуг выбирает ставку на день фактической оплаты. Эти правила действуют для простых граждан, для индивидуальных предпринимателей и для организаций.
«Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки от суммы долга за каждый день просрочки. А с 91-го дня просрочки пени начисляются в повышенном размере −1/130 ставки», — добавили в ведомстве.