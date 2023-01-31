В неандертальской пещере нашли коллекцию из 35 рогатых черепов Зачем древние коллекционировали части животных, однозначно сказать трудно.
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Главное
Спецоперация на Украине
14:36 (мск), источник: РБК Life

Озвучен порядок начисления пеней по долгам за ЖКХ в 2023 году

Сколько придется заплатить должникам и как рассчитать эту сумму.

Источник: РИА "Новости"

В 2023 году пени за долги по ЖКХ будут начисляться в соответствии с порядком прошлого года, напомнили эксперты Роскачества и пояснили действующие правила подробнее.

«Согласно Жилищному кодексу России, размер пеней за неполное и несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги и взносов за капремонт рассчитывается по ключевой ставке Центробанка на день оплаты. Но до конца 2023 года будет использоваться минимальная ставка. Пени за неоплату коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки. Отсчет начинается после крайнего срока уплаты, указанного в квитанции», — пояснил заместитель начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

О том, что правительство продлило на 2023 год действие своего постановления о порядке расчета пени по долгам за жилое помещение и коммунальные услуги, взносам за капремонт, платежам по договорам энергоснабжения и обращения с ТКО, стало известно еще до Нового года.

Как и в предыдущем году, пени будут начислять, опираясь на минимальное значение ключевой ставки ЦБ страны из следующих параметров: ключевая ставка Центробанка, действующая по состоянию на 27 февраля 2022 года, и ключевая ставка регулятора на день фактической оплаты. Таким образом, власти определили дифференцированный подход к выбору ставки для расчета пеней. Если значение выше 9,5%, то используется 9,5%, в случае, если же она ниже, то исполнитель услуг выбирает ставку на день фактической оплаты. Эти правила действуют для простых граждан, для индивидуальных предпринимателей и для организаций.

«Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки от суммы долга за каждый день просрочки. А с 91-го дня просрочки пени начисляются в повышенном размере −1/130 ставки», — добавили в ведомстве.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о просьбе Михаила Ефремова в колонии
В каком состоянии находится Николай Дроздов: последние новости
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
недвижимостьЖКХ