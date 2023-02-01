Министр Котяков: Индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

«С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 миллионов граждан. Повышение коснётся мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми — единовременное пособие при рождении ребёнка, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью», — перечислил он.
Напомним, что накануне премьер-министр Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 февраля на 11,9% будут проиндексированы некоторые социальные выплаты. А ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об индексации материнского капитала в феврале на 12,4%. В результате выплаты на первого ребёнка возрастут до 589,6 тысячи рублей, а при рождении второго ребёнка — до 779 тысяч.
Кроме того, с 1 февраля вырастут некоторые перечисления к пенсии. Доплату получат инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий (только из числа лиц определённых категорий, преимущественно военнослужащие), люди, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также те, кто подвергся воздействию радиации.