Размер ипотечного кредита в России вырос на 11,5%

Аналитики оценили средние суммы запрашиваемых ипотечных кредитов для покупки вторичного жилья в крупных городах России в январе 2023 года и сравнили их со средним размером ипотечных кредитов в январе прошлого года.
«В январе прошлого года средний размер запрашиваемых ипотечных кредитов в крупных городах России был на уровне 3,16 млн рублей, в январе 2023 года он вырос до 3,53 млн рублей», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
По данным компании, значительнее всего средний размер запрашиваемых ипотечных кредитов для покупки вторичного жилья в январе этого года вырос в Ростове-на-Дону — на 32,4% с 2,946 млн рублей до 3,901 млн рублей.
На втором месте — Челябинск, где запрашиваемый размер ипотечного кредита по сравнению с январем прошлого года вырос на 25,8% с 2,051 млн рублей до 2,581 млн рублей.
На третьем месте Красноярск, где рост составил 21,3%, а средний размер запрашиваемого ипотечного кредита вырос до 3,737 млн рублей.
На четвертом месте Самара, где средний размер запрашиваемого ипотечного кредита вырос на 18,6%.
Замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург, где рост составил 16,9%.
Также в десятку вошли: Казань (+16,2%), Краснодар (+14,6%), Омск (+14,2%), Новосибирск (+12,7%) и Нижний Новгород (+12,5%).
Ранее, 27 января, директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов сообщил, что ипотечное кредитование в России по итогам 2023 года может показать рост от 14% до 17%, что ниже показателя 2022-го.
9 января глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет сообщила «Известиям», что на рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря. Это связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье.