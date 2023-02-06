ЦБ внедрит двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов

«ФинЦЕРТ Банка России ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, в которой содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения этой базы будут доводиться нами до банка-отправителя и банка-получателя платежа, и они, в свою очередь, будут обязаны использовать эту информацию в своих антифрод-системах», — разъяснил зампред ЦБ.
По словам Зубарева, «период охлаждения» нужен, чтобы у гражданина было время на осмысление происходящей ситуации. Ведь он не сразу осознает, что находится под влиянием аферистов, которые под различными предлогами пытаются убедить его расстаться с деньгами. За два дня человек сможет обдумать свои действия, или кто-то из родственников может заметить, что происходит что-то неладное, отметил он.
Законопроект прошел межведомственное согласование. Как рассчитывают в ЦБ, в ближайшее время инициатива будет принята в первом чтении.